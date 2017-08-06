Лавров обсудил с главой МИД Турции зоны деэскалации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает пресс-служба российского МИД.

Встреча состоялась в столице Филиппин Маниле на полях регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Министры обсудили «реализацию меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепление режима прекращения боевых действий в этой стране и содействие налаживанию процесса политического урегулирования», говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Лавров и Чавушоглу также рассмотрели отдельные вопросы российско-турецких отношений.

Ранее 6 августа стало известно, что глава МИД России проведет в Маниле переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Встреча глав МИД стран АСЕАН проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.