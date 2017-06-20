Скорее жив, чем мертв

Четыре континента, пять стран, 23 процента мирового ВВП, 43 процента всего населения Земли объединяются в одном блоке. И имя ему — БРИКС. Однако, несмотря на столь выдающиеся показатели, про этот клуб все чаще говорят, что будучи изначально искусственным образованием, он не сумел превратиться в жизнеспособную и полезную структуру. Страны-участницы БРИКС, тем не менее, сдаваться не намерены: они хотят не только взаимно обогатиться, но и переписать правила всего мирового порядка. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Пекине и попытался понять, насколько реальны такие планы.

«Вместе мы будем строить светлое будущее», — этой фразой китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с коллегами из неформального объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки обозначил суть его дальнейшего развития.

Помимо конкретных мер — например, борьбы с терроризмом — в речах глав дипломатических ведомств много внимания уделялось идеологии, рассуждениях о будущем, о справедливом мире и новых принципах межгосударственных отношений. О таком неприятном вопросе, как экономические проблемы, старались не вспоминать.

«Мы должны бросить вызов статусу-кво. Мне повторить? — Министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане, по обыкновению прибывшая на встречу в экстравагантном цветастом наряде, обвела коллег многозначительным взглядом и все-таки повторила. — Мы должны бросить вызов статусу-кво!»

Заместитель главы МИД Индии Виджай Кумар Сингх, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес, их коллега из КНР Ван И и министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане Фото: Nicolas Asfouri / Reuters

«Сегодня БРИКС — один из немногих международных институтов, нацеленных на укрепление доверия на глобальном уровне, на развитие культуры поиска взаимоприемлемых, компромиссных решений на основе деидеологизированных подходов, многосторонности и коллективной работы», — сказал, в свою очередь, российский министр Сергей Лавров.

Главы дипведомств согласились, что нынешняя задача БРИКС — сформировать новый мировой порядок на основе единства, сотрудничества, демократии и многополярности. Клуб, по их мнению, должен не замыкаться на самом себе, а стать защитником всех развивающихся стран мира, чей голос часто не слышен на глобальной арене.

«Мы добиваемся реформирования устаревшей финансово-экономической системы мира, не учитывающей ту роль, которую государства с формирующимися рынками играют в мировой экономике», — прямо заявил российский министр и призвал все заинтересованные страны присоединяться к инициативам стран БРИКС — например, к всемирной борьбе с террором.

Как рассказал «Ленте.ру» директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая, страны БРИКС разделяют общие принципы — суверенитет, невмешательство во внутренние дела и решение споров политико-дипломатическим путем. Но при реализации этих принципов возможны нюансы. Россия, например, выступает за территориальную целостность, однако у нее есть проблемная ситуация с Крымом. Китай призывает бороться с экстремизмом, но не спешит осуждать Пакистан за теракты в Индии, не желая портить отношения с Исламабадом.

«У каждой страны есть свои интересы, и потому необходимо искать баланс. Но БРИКС предлагает новую модель международных отношений — более справедливую, более равноправную, более демократическую. Она основана не на праве силы, а на силе права. Не всегда получается, но жизнь ведь отличается от идеала», — пояснил Толорая, добавив, что такую модель БРИКС создать вполне по силам.

Для воплощения идеи нового миропорядка запланированы конкретные шаги: по словам Ван И, страны клуба будут координировать позиции в ООН и выступать единым фронтом по важным мировым проблемам.

Министры отметили, что в рамках объединения ведется активная работа: ежегодно проводится саммит и более десятка встреч на высоком уровне, в том числе по кибербезопасности, по борьбе с терроризмом, а также совет «мозговых центров». Позиции стран блока едины по многим вопросам: как по общим — вроде уже упомянутых принципов построения миропорядка — так и по частным, например, по сирийскому конфликту.

Впрочем, слегка пошатнувшуюся экономику стран-участниц тоже обсудили. Китайского министра журналистка из его же страны подозрительно прямо спросила: говорят, что надежды на БРИКС не оправдались, экономический рост замедлился, и смысла в блоке больше нет.

Ван И парировал: нельзя говорить о неудаче, когда на БРИКС приходится более 50 процентов всего экономического роста в мире и 23 процента мирового ВВП. Он напомнил, что при формировании блока его суммарный ВВП дотягивал лишь до 12 процентов мирового, и на фоне мирового экономического кризиса показатели стран БРИКС выглядят неплохо. Ни о каких «похоронах» и речи быть не может.

Кризис БРИКС

С этим согласны не все. «Из самой яркой искры мира БРИКС превратился в его большую проблему», — писала The Financial Times в 2015 году. Гробовщиками неформального клуба хотели выступить практически те же, кому он обязан своим рождением — западные аналитики.

Запоминающаяся аббревиатура будущего блока была придумана британским финансистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом в 2001-м. В одной из аналитических записок он объединил четыре наиболее перспективные развивающихся экономики в группу под названием BRIC, созвучному английскому brick — «кирпич».

Предполагалось, что именно эти четыре страны станут «кирпичами» роста мировой экономики. Сам О'Нил вряд ли мог представить, что придуманная им аббревиатура заживет своей жизнью, — выделенные им страны захотят создать альянс, чтобы координировать экономические и политические шаги. В 2011-м к объединению примкнула ЮАР (South Africa), что добавило аббревиатуре одну букву: BRICS. Тогда же занимавший в ту пору пост президента России Дмитрий Медвдев пошутил: если использовать русские названия стран, то получится БРЮКИ.

Поначалу дела клуба шли в гору, но расчет аналитиков на «экономический локомотив» так и не оправдался. Страны БРИКС во многих областях превратились в конкурентов. По данным исследовательского центра Global Trade Alliance, в трети всех случаев, когда коммерческим интересам страны БРИКС причинялся ущерб, виновником оказывался соратник по клубу.

К этому добавились домашние неурядицы и ухудшение экономических показателей. Бразилия погрузилась в затяжной политический кризис, приведший к импичменту президента. Лидера ЮАР чуть было не постигла та же участь. Против России были введены санкции. А темп роста экономика КНР существенно замедлился.

Сергей Лавров Фото: Wang Zhao / Pool / Reuters

В 2015-м, тогда же, когда в FT была опубликована разгромная статья, Goldman Sachs отказался от инвестиционного портфеля активов стран БРИКС (преимущественно китайских) из-за провальных результатов — вкладчики потеряли 88 процентов своих средств с пикового 2010 года.

В 2016-м и Всемирный банк предрекал клубу безрадостное будущее. По оценкам экспертов, Россию и Бразилию ждет сокращение экономики, ВВП ЮАР увеличится в пределах одного процента, замедлится экономический рост в Китае. «Набирающие силу державы потерпели крах», — сообщал журнал Foreign Policy. «Набирающие силу державы» с таким выводом, однако, не согласились.

Прогноз Всемирного банка, по большому счету, не оправдался — Россия впервые после семи лет показала рост ВВП, в Бразилии тоже позитивная динамика. Индия ожидаемо выступила хорошо, а замедление роста Китая оказалось не столь сильным. Экономисты пока осторожны в оценках, но министры иностранных дел стран-участниц БРИКС в Пекине дали понять: впереди — развитие и рост.

Контуры будущего

Некоторые результаты работы клуба действительно можно признать безоговорочно успешными: речь, в частности, о «Новом банке развития» (НБР) — своеобразной альтернативе Всемирному банку и МВФ, в политике которых ведущую роль играют представители Запада.

НБР уже одобрил семь проектов на более чем полтора миллиарда долларов, в том числе строительство двух малых ГЭС в Карелии. И, что важно для Москвы, среди учредителей банка нет ни одной страны, введшей против России санкции. Ожидается, что в 2017-м руководство банка выделит еще три миллиарда на финансирование различных начинаний.

По мнению Георгия Толораи, НБР — действительно полезная организация, но она занимается исключительно практическими вопросами и не вырабатывает стратегию, а для повышения эффективности объединения крайне необходима институционализация. «Нужна какая-то бюрократия для отслеживания и контроля исполнения принятых решений», — считает эксперт.

Саммит БРИКС в 2017 году пройдет в китайском городе Сямэнь Фото: Reuters

Толорая пояснил: сейчас работа БРИКС координируется внешнеполитическими ведомствами стран-участниц, но не в каждой стране МИД может командовать экономическими министерствами — поэтому было бы целесообразно поднять уровень сотрудничества до вице-премьерского. «Пять вице-премьеров и при них по два-три человека, которые в каждодневном режиме занимаются всеми проектами БРИКС», — предлагает аналитик.

Очевидно, что усилия блока не приведут к успеху в одночасье, но и списывать со счетов целый международный клуб из-за нескольких внутриполитических дрязг тоже не стоит. Сейчас БРИКС поправляется экономически и крепнет политически.

Саммит организации на уровне глав государств пройдет 6-7 сентября в китайском Сямэне, но стороны уже смотрят гораздо дальше — по словам министров, они прорабатывают повестку на десятилетнюю перспективу. Им есть чего ждать не только в вопросах политики или экономики: Нкоана-Машабане уже в 2018-м пообещала «саммит в очень интересном месте» под удивленные взгляды Лаврова и Ван И.

