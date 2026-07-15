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02:20, 15 июля 2026Бывший СССР

Заградотряд ВСУ убил отказавшегося воевать священника

РИА: Украинские военные убили отказавшегося воевать священника УПЦ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за отказ воевать. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в российских силовых структурах рассказал, что насельник Свитязского Петропавловского мужского монастыря, иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно мобилизован в ряды ВСУ. Священник попытался избежать участия в боевых действиях и был застрелен бойцами одного из заградотрядов.

По канонам Православной церкви, священнослужителям строго запрещено брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях. Проливший кровь священник лишается сана.

Ранее священнику раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), утверждавшему, что «мобилизация — не грех», вручили повестку.

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