Поддержавшему мобилизацию священнику ПЦУ вручили повестку

Священнику Православной церкви Украины (ПЦУ), утверждавшему, что «мобилизация — не грех», вручили повестку. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Получив повестку раскольничий "священник" Филюк спросил у детей: "будут ли они плакать по нему?". Дети ответили, что не будут», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в ВСУ. Так, представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк высказался, что отсутствие постоянного места жительства не является причиной для отказа от попадания на фронт.

