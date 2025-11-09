В ТЦК признали, что проводят мобилизацию бездомных в ВСУ

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк, передает украинское издание «Страна.ua».

«Бездомный он или нет — если военно-врачебная комиссия указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом (...), [то] мы исполняем закон Украины», — отметил представитель.

Байдалюк подчеркнул, что отсутствие постоянного места жительства не является причиной для отказа от мобилизации в ВСУ.

7 ноября водителя из кортежа актрисы Анджелины Джоли отпустили из территориального центра комплектования в Николаевской области. Перед этим ему разъяснили требования законодательства по мобилизации. Он был задержан ранее 5 ноября во время поездки знаменитости в Херсон.