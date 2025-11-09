Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 9 ноября 2025Мир

На Украине признались в мобилизации бездомных

В ТЦК признали, что проводят мобилизацию бездомных в ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк, передает украинское издание «Страна.ua».

«Бездомный он или нет — если военно-врачебная комиссия указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом (...), [то] мы исполняем закон Украины», — отметил представитель.

Байдалюк подчеркнул, что отсутствие постоянного места жительства не является причиной для отказа от мобилизации в ВСУ.

7 ноября водителя из кортежа актрисы Анджелины Джоли отпустили из территориального центра комплектования в Николаевской области. Перед этим ему разъяснили требования законодательства по мобилизации. Он был задержан ранее 5 ноября во время поездки знаменитости в Херсон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости