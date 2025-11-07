Бывший СССР
Водителя Джоли отпустили из ТЦК

Водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Водителя из кортежа актрисы Анджелины Джоли отпустили из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Николаевской области. Перед этим ему разъяснили требования законодательства по мобилизации. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники в сухопутных войсках.

По данным издания, у задержанного нет никаких оснований для отсрочки от мобилизации. Как заключила военно-врачебная комиссия, он пригоден к службе в воинских частях обеспечения. «С вышеуказанным гражданином 6 ноября была проведена беседа, ему разъяснили требования действующего законодательства по мобилизации, после этого он покинул территорию ТЦК», — говорится в материале.

Джоли посетила Херсон 5 ноября. В тот же день человек из ее сопровождения был задержан сотрудниками ТЦК.

