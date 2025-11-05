Гончаренко: Актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву город Херсон

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) город Херсон. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Местные СМИ утверждают, что звезда прибыла в страну с гуманитарной миссией. Других подробностей ее визита на данный момент нет. В 2022 году Джоли также приезжала во Львов.

Ранее стало известно, что в Раде раскритиковали «короля Украины» Владимира Первого за назначения управленцев в обход выборов.