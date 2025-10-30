Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 30 октября 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали «короля Украины» Владимира Первого

Гончаренко: Король Украины Владимир Первый уже не знает, какие полномочия взять
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, поставив в Одессе управленцев в обход выборов, превратился в короля, который хочет контролировать все уровни власти вплоть до ЖЭК. Владимира Первого с трибун Верховной Рады раскритиковал депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Наш король Владимир Первый "Невеликий" уже не знает, какие еще полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭК», — заявил парламентарий.

Он добавил, что после Одессы похожая ситуация в будущем может произойти в других крупных городах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова за якобы наличие российского паспорта не было политическим шагом. Он подчеркнул, что хочет быть уверенным в способности возглавляющих Одессу людей защитить город.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости