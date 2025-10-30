В Раде раскритиковали «короля Украины» Владимира Первого

Гончаренко: Король Украины Владимир Первый уже не знает, какие полномочия взять

Президент Украины Владимир Зеленский, поставив в Одессе управленцев в обход выборов, превратился в короля, который хочет контролировать все уровни власти вплоть до ЖЭК. Владимира Первого с трибун Верховной Рады раскритиковал депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Наш король Владимир Первый "Невеликий" уже не знает, какие еще полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭК», — заявил парламентарий.

Он добавил, что после Одессы похожая ситуация в будущем может произойти в других крупных городах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова за якобы наличие российского паспорта не было политическим шагом. Он подчеркнул, что хочет быть уверенным в способности возглавляющих Одессу людей защитить город.