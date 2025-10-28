Бывший СССР
11:42, 28 октября 2025

Зеленский объяснил лишение гражданства мэра Одессы словами «это не политический шаг»

Зеленский: Лишение гражданства мэра Одессы Труханова не было политическим шагом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова за якобы наличие российского паспорта не было политическим шагом со стороны Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».

Он отметил, что наличие российского гражданства у мэра Одессы подтверждают Служба безопасности страны (СБУ) и Государственный пограничный комитет. Глава государства подчеркнул, что хочет быть уверенным в способности возглавляющих Одессу людей защитить город.

«Есть ли 100-процентный факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят — да. На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение. Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг и считаю, что это сделано по закону и справедливо», — сказал Зеленский.

Президент Украины подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

