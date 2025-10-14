Лишенный гражданства мэр Одессы отказался сложить полномочия

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства, отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет. Видеообращение главы города публикует в Telegram издание «Страна.ua».
«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения (...) До этого момента я продолжу выполнять свои полномочия», — заявил политик.
Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.
Ранее Труханов заявлял, что будет обжаловать лишение гражданства Украины. Он предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.