Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:24, 14 октября 2025Бывший СССР

Лишенный гражданства мэр Одессы отказался сложить полномочия

Мэр Одессы Труханов отказался сложить полномочия, пока их не прекратит горсовет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства, отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет. Видеообращение главы города публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения (...) До этого момента я продолжу выполнять свои полномочия», — заявил политик.

Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

Ранее Труханов заявлял, что будет обжаловать лишение гражданства Украины. Он предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Российского офицера с раком вместо обследования отправили в мотострелковую роту на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости