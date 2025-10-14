Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — написал Зеленский.

Как отмечает издание «Страна.ua», помимо Труханова, Зеленский лишил гражданства бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Ранее Труханов заявлял, что будет обжаловать лишение гражданства Украины. Он предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.