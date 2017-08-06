Мир
 

Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая

Перейти в «Мою Ленту»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в воскресенье, 6 августа, в столице Филиппин Маниле переговоры с главой МИД Китая Ван И. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской делегации.

Ожидается, что министры обсудят актуальные двусторонние вопросы и международную повестку дня. Кроме того, не исключается, что дипломатами будет затронута ситуация вокруг КНДР.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с Лавровым в Маниле будет искать точки соприкосновения с Москвой. «Это продолжение попыток госсекретаря Тиллерсона найти точки соприкосновения с Россией. Есть множество вопросов, которые мы должны обсуждать с Россией — борьба с терроризмом, ситуация вокруг Северной Кореи, урегулирование кризиса в Сирии», — указала она.

Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа повестка встречи Лаврова и Тиллерсона
Россия и Китай выступили против развития ракетной программы Пхеньяна
Лавров оценил встречу с Тиллерсоном
Последние новости
Трамп поблагодарил Россию и Китай за позицию по санкциям против КНДР
Плененный боевик ИГ рассказал о подготовке в Сирии террористов для атак в Европе
Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
В Белом доме прокомментировали возможные поставки американских вооружений Киеву
Названа повестка встречи Лаврова и Тиллерсона
Власти Франции насчитали в стране 270 джихадистов с опытом боевых действий
Другие материалы рубрики
Мир00:05 4 августа
Человек с наркотической зависимостью

Американская наркотическая чума

Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
20:18 5 августа

Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

17:13 5 августа

Конвертоплан ВС США разбился у побережья Австралии

19:23 5 августа

Спасательный вертолет разбился в Альпах при попытке эвакуировать альпиниста

Мир08:4530 июля

«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»

Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
15:43 5 августа

Поляк в Милане похитил британскую модель и выставил ее на продажу

13:35 5 августа

В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах

16:31 4 августа

Коалиция США признала гибель более 600 мирных граждан при ударах в Сирии и Ираке

Мир00:07 3 августа
Зигмар Габриэль

«Зигги-поп» в немецком МИД

Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
13:23 5 августа

«Красный» уровень опасности объявили в десяти странах Европы из-за жары

13:17 4 августа

Боевики группировки «Аш-Шабаб» захватили город на юге Сомали

12:51 5 августа

Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Путин похвалил врача Тимофея в кировской «Бережливой поликлинике»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Фонтан грязной воды на сочинском пляже сочли за выброс нечистот
Путин распек чиновников за игнорирование мнений граждан при благоустройстве
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки
Спасательный вертолет разбился в Альпах при попытке эвакуировать альпиниста
Поляк в Милане похитил британскую модель и выставил ее на продажу
В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Депутат Рады сообщил о поисках Саакашвили на польско-украинской границе
Президент Молдавии попросил Россию воздержаться от санкций из-за Рогозина
Порошенко доставили на военный аэродром на МиГ-29
Критиковавшая режим Порошенко бывший депутат Рады погибла в Европе
На Украине завели уголовное дело против музыкантов Scooter за посещение Крыма
Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники 76 человек
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
В России создали кошерную криптовалюту
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Философия удобства
«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
ВВС США договорились о покупке для Трампа построенных для «Трансаэро» Boeing
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Источник рассказал об оружии убийцы гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Появились подробности убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
Карнавальная ночь
Что стало с Рио и олимпийскими объектами через год после окончания Игр
Усэйн БолтЛондон, гуд-бай
Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным
«Динамо» одержало первую победу после возвращения в РФПЛ
«Уфа» трижды за шесть минут забила «Ахмату»
Кокорин пожаловался на тоску по сборной России
Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину с центра площадки
Российский толкатель ядра назвал судью полным уродом после квалификации на ЧМ
Все материалы
Культура
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
Вышел первый трейлер русской версии «Бесстыдников»
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
Схему московского метро превратили в карту Вестероса
Клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
Котлеты, церкви, телескоп
Почему нужно бросить все и провести выходные в Тверской области
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Видео с бегущим по трассе в Индии носорогом приобрело популярность в сети
Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд
Все материалы
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Самые безумные краш-тесты
Краш-тесты, которые проводили не совсем по правилам
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы