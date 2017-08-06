Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в воскресенье, 6 августа, в столице Филиппин Маниле переговоры с главой МИД Китая Ван И. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской делегации.

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Ожидается, что министры обсудят актуальные двусторонние вопросы и международную повестку дня. Кроме того, не исключается, что дипломатами будет затронута ситуация вокруг КНДР.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с Лавровым в Маниле будет искать точки соприкосновения с Москвой. «Это продолжение попыток госсекретаря Тиллерсона найти точки соприкосновения с Россией. Есть множество вопросов, которые мы должны обсуждать с Россией — борьба с терроризмом, ситуация вокруг Северной Кореи, урегулирование кризиса в Сирии», — указала она.

Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.