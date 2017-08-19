Спецпредставитель Госдепа по Украине встретится с российским коллегой 21 августа

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 21 августа в Минске проведет встречу с российским коллегой, на которой обсудит отношения между Москвой и Киевом. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз американского ведомства.

В пресс-релизе не указывается имя российского представителя, но агентство напоминает, что ранее с российской стороны диалог с Вашингтоном по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

Также Волкер посетит Литву, а 23 августа направится в Киев, где будет находиться глава Пентагона Джеймс Мэттис. Представители США обсудят «последующие шаги в дипломатических переговорах», отмечается в пресс-релизе.

Материалы по теме Волкер тебе товарищ Чего ждать Украине от нового спецпредставителя Госдепа США

Москва и Вашингтон в начале июля договорились создать канал связи для урегулирования ситуации на Украине. Это было сделано после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда Тиллерсон назначил специальным представителем по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера.