В Белом доме прокомментировали возможные поставки американских вооружений Киеву

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер полагает, что США заинтересованы в повышении обороноспособности Украины. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

Отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Украине, он отметил, что Вашингтон уже помогает Киеву. Макмастер пообещал, что США продолжат повышать обороноспособность Украины, основываясь на ее потребностях.

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При этом конкретную форму помощи он не назвал, но указал, что она должна «соответствовать интересам США и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации Украины».

5 августа стало известно о том, что Пентагон направил в Белый дом рекомендацию начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет. По информации NBC News, речь идет о партии переносных комплексов FGM-148 Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. По информации из открытых источников, стоимость одного выстрела составляет примерно 100 тысяч долларов.

24 июля специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон «активно рассматривает» возможность отправить оружие Киеву. По его словам, этот шаг не является провокацией, и способен изменить подход Москвы к событиям на Украине. В Кремле ответили, что поставки США воооружений украинским военным усилят напряженность на линии соприкосновения в Донбассе и отдалят от деэскалации конфликта.

Вооруженное противостояние ополченцев и украинских силовиков на юго-востоке страны длится с апреля 2014 года. С тех пор стороны не раз договаривались о перемирии, однако режим прекращения огня регулярно нарушается. Страны Запада и Киев обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт, Москва утверждает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и желает видеть соседскую страну целой и благополучной. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 10 тысяч человек.