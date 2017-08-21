МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретились в Минске. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает министерство иностранных дел Белоруссии в Twitter.

Встреча проходит в закрытом для СМИ режиме.

Событие анонсировалось 19 августа. Тогда отмечалось, что Волкер с российским коллегой обсудит отношения между Москвой и Киевом. Имя представителя России не указывалось.

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Как уточняло РИА Новости, представитель Госдепа затем отправится в Литву, а 23 августа посетит Киев, где в это время будет находиться глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Москва и Вашингтон в начале июля договорились создать канал связи для урегулирования ситуации на Украине. Это было сделано после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил специальным представителем по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера.