Меркель захотелось хороших отношений с Москвой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы улучшения отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Глава немецкого кабинета министров добавила, что антироссийские санкции могут быть сняты в случае достижения мира на Украине.

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29 августа Меркель заявила, что антироссийские санкции будут отменены после устранения причин их введения. По мнению Меркель, для отмены ограничений, введенных против России, необходимо улучшение ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер также уточнила, что подразумевает под этим выполнение минских соглашений.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, а также увязывают с этим снятие санкций. В свою очередь Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.