Гривна установила исторический антирекорд

Стоимость евро в обменных пунктах Киева во вторник, 16 января, выросла до 35 гривен, увеличившись на 30 копеек в сравнении с показателем предыдущего дня. Об этом сообщает УНИАН.
Доллар по-прежнему покупается с рук по 28,6 гривны. Курсы продажи и покупки евро в государственном Ощадбанке ниже (33,1 евро покупка и 34,7 евро продажа).
Национальный банк Украины установил на 16 января официальный курс на уровне 28,56 гривны за доллар.
Стоимость украинской валюты в российских рублях 12 января упала до соотношения один к двум. Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Пинзеник заявил, что гривна на Украине начала обесцениваться, когда стране перестали давать в долг.
Бюджет Украины на 2018 год составлен исходя из курса 29,3 гривны за доллар.
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