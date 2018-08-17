Умер автор хитов Пугачевой и Киркорова

В Москве умер поэт-песенник Николай Зиновьев. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает ТАСС.
«Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа», — заявили в в Центральном доме литераторов.
Ему было 73 года.
Прощание состоится 19 августа в ЦДЛ, похоронят Зиновьева на Химкинском кладбище.
Николай Зиновьев — автор более двухсот песен и восьми сборников стихотворений. Его сочинения попали в репертуар таких исполнителей, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, София Ротару и Иосиф Кобзон.
В частности, поэт написал такие хиты, как «Паромщик», «Только ты», «Две свечи», «Казанова» и «Красная стрела».