Пригожин раскрыл истинную причину возвращения Ротару в Россию

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что украинская певица София Ротару собирается вернуться на российскую эстраду не ради денег. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 18 ноября.

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», — пояснил Пригожин. По его словам, Ротару любит Россию, однако стала «заложницей политических обстоятельств», из-за чего перестала выступать в стране.

«Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», — подчеркнул продюсер.

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Артистка рассматривает и предложения выступить на новогодних корпоративах.

В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.

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