Травлю Ротару из-за возвращения в Россию объяснили

Травля певицы Софии Ротару из-за возвращения в Россию объясняется заказом против нее. Об этом директор артистки Сергей Лавров рассказал порталу Ura.ru.

Он напомнил, что певица только единожды отказалась от участия в российском концерте. «И то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны», — рассказал директор, объяснив, что в команде Ротару работают и мужчины.

Кроме того, менеджер артистки опроверг информацию о том, что она возвращается в Россию ради заработков. По его словам, концерт «Песня года» — бесплатное мероприятие, а коммерческие выступления певица проводит очень редко.

17 ноября сообщалось, что Ротару вернется в Россию. В частности, она приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года» и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Также артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.

После этого певицу раскритиковали в России. Так, сенатор Валерий Рязанский предложил игнорировать концерты исполнителей, которые критикуют Россию. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Ротару хочет заработать денег, часть которых пойдет на спонсирование «киевских террористов».

В 2018-м артистка отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

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