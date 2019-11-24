Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление концертного директора артистки Сергея Лаврова.

Пушков объяснил, что россияне устали от гастролеров, приезжающих за деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома. В качестве примера он привел певиц Нино Катамадзе и Лайму Вайкуле. «Вот и Ротару не очень рады», — подчеркнул сенатор.

Накануне, 23 ноября, Лавров заявил, что травля Ротару из-за возвращения в Россию связана с заказом против нее. Он напомнил, что певица лишь единожды отказалась от участия в российском концерте — из-за военного положения на Украине.

17 ноября сообщалось, что Ротару вернется в Россию. В частности, она приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года» и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Также артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.

После этого певицу раскритиковали в России. Так, сенатор Валерий Рязанский предложил игнорировать концерты исполнителей, которые критикуют Россию. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Ротару хочет заработать денег, часть которых пойдет на спонсирование «киевских террористов».

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