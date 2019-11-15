Поклонская рассказала о политических клоунах с Украины на российском ТВ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетовала на то, что в российских ток-шоу политическую позицию Украины выражают «клоуны-эксперты». Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 15 ноября.

По ее словам, этот подход не способствует нормализации отношений между странами.

«Когда приглашают с Украины всяких клоунов, которые позорят свою страну, и все смеются хором: какой тупой украинец, хохол приехал. Вы что делаете? Зачем вы позорите ту страну, с которой хотите наладить мир?» — сказала депутат.

Поклонская призвала приглашать «толковых политиков», которые способны нормально говорить.

3 ноября Поклонская заявила, что проблемы на Украине были вызваны амбициями предыдущей власти. Она посоветовала предыдущей администрации скинуться на восстановление страны. Ранее депутат высказала мнение, что Украина начинает осознавать, что урегулированию ситуации в Донбассе мешают не российские власти, а ультраправые группировки.

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