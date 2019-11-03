Поклонская указала на виновных в проблемах Украины

Проблемы на Украине стали возможны из-за амбиций предыдущей власти, которая не беспокоилась о благополучии граждан. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

«Поиск чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны являлся прерогативой предыдущей администрации президента Украины. Может, они (виновные в этом конфликте) и скинутся на восстановление?», — написала российский депутат.

В то же время Поклонская выразила надежду, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его команда будут «действовать в интересах страны». Она также отметила, что обе страны заинтересованы в нормализации отношений.

Ранее Наталья Поклонская высказалась о конфликте в Донбассе. По ее мнению, Украина начинает осознавать, что в регионе ей противостоит не Россия, а ультраправые группировки.

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