В Госдуме отреагировали на «бомбардировку» США Крыма

Полеты американских бомбардировщиков у границ Крыма могут иметь пагубные последствия, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Ее цитирует РИА Новости в среду, 23 октября.

«Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что подобные действия могут привести к разрыву дипломатических отношений, и посоветовала американским военным в ходе учебных маневров направить усилия на уничтожение боевиков и радикалов.

Ранее в среду стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время тренировочного полета над Черным морем сымитировал бомбардировку Крыма. Инцидент предположительно произошел 19 октября. За полетом наблюдал российский истребитель Су-27.

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