Британские истребители совершили перехват российских «Медведей»

Британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Об этом сообщили Королевские военно-воздушные силы в Twitter.

«Два самолета-"медведя" Ту-142 были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании. "Медведи" были перехвачены и сопровождены Typhoon при поддержке танкера Voyager», — говорится в заявлении. Известно, что истребители вылетели с шотландской базы Лоссимут.

12 июня сообщалось, что норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

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