Американские истребители перехватили российские самолеты

Американские и канадские истребители перехватили два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 («Медведь» согласно кодификации НАТО). Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

«Два [истребителя] F-22, два [истребителя] CF-18 при поддержке [самолета дальнего радиолокационного обнаружения] E-3 Sentry, KC-135 Stratotanker и заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски», — отмечается в заявлении.

В сообщении говорится, что российские самолеты все время оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта и ни разу не пересекали суверенное воздушное пространство США или Канады.

В мае два самолета Ту-95МС выполнили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Отмечалось, что на отдельных участках их сопровождали американские истребители.

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