Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

По его данным, начальник Управления национальной безопасности администрации корейского президента Чжон Ый Ёнг во время беседы с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву о последствиях новых нарушений. «Мы серьезно относимся к инциденту. Если такой акт повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры», — отметил он.

Ранее 23 июля в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. Корейские истребители выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя.

Также о нарушении своего воздушного пространства заявила Япония, которая считает острова Токто (японское название Такэсима) своей территорией. В Токио заявили, что воздушное пространство нарушил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а не бомбардировщик Ту-95. Власти страны заявили протест России по дипломатическим каналам.

В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу Кореи. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

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