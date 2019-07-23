Россия ответила на обвинения в нарушении границы

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России не нарушали южнокорейскую границу во время планового полета во вторник, 23 июля. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что два самолета летели над нейтральными водами акватории Японского моря. Их маршрут проходил без отклонений и по международным правилам — более чем в 25 километрах от островов Лианкур (корейское название — Токто, японское — Такэсима).

Однако именно в этом районе к бомбардировщикам приблизились южнокорейские истребители F-16. Они не выходили на связь и «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», подчеркнули в министерстве. Отмечается, что F-16 отстрелили тепловые пушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея заявил о нарушении Россией границы страны. По его данным, российский самолет два раза по три минуты находился в южнокорейском воздушном пространстве над Японским морем, а истребители сделали предупредительные выстрелы.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи частично охватывает район, относящийся к международному воздушному пространству. Россия указывает, что это противоречит международным правилам, и не признает ее.

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