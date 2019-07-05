Су-27 перехватил разведчик США у границ России

Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик возле границ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На перехват самолета отправился истребитель из дежурных сил ПВО Южного военного округа. Самолет США был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Американский летательный аппарат был идентифицирован как Р-8А «Посейдон». После сближения с российским экипажем самолет США изменил направление полета.

В ведомстве добавили, что экипаж Су-27 не нарушал международные правила использования воздушного пространства и благополучно вернулся на аэродром базирования.

3 июля Россия перехватила еще один американский самолет P-8A «Посейдон», который проводил разведку у берегов Крымского полуострова. Перехват произошел в нейтральном воздушном пространстве в 75 километрах от побережья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!