Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

Российский истребитель Су-27 перехватил приближающиеся к российской границе иностранные самолеты-разведчики. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Как отмечается, это произошло 10 июня. Две цели летели над нейтральными водами Балтийского моря и приближались к границе России. Для их перехвата поднялся истребитель из состава дежурных сил противовоздушной обороны Балтийского флота.

Экипаж Су-27 распознал приближающиеся самолеты как разведчик Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 и разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV («Гольфстрим»). Истребитель сопровождал их во время полета вблизи границы России, ее нарушения не было. Отмечается, что полет проходил по нормам международной безопасности.

В последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще появляются у российских границ.

5 июня пресс-служба Шестого флота США сообщила, что российский истребитель Су-35 опасно перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем. Россия подобные обвинения опровергла, указав, что расстояние между самолетами было безопасным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!