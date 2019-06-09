США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

Армия США перебросила в Польшу самолет EC-130H Compass Call, который предназначен для наступательных операций. Об этом сообщается на сайте американских ВВС в Европе.

Согласно размещенным данным, самолет приписан к 55-й группе электронной борьбы, которая базируется в Дэвис-Монтан (штат Аризона). Его планируют использовать в совместных с польской армией учениях. Также в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование, которые присоединятся к экипажам самолетов F-16C из 52-го крыла истребителей ВВС США, расположенного в немецком Шпангдалеме.

1 июня сообщалось, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американских подразделений в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

ЕС-130H Compass Call находится на вооружении ВВС США с 1983 года. Самолет был задействован в операциях в Афганистане, Ираке, Сербии и Косово. Он оборудован системами для атак на электронную инфраструктуру противника.

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