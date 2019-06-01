США разместят в Польше дополнительные войска

США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск, пишет Financial Times. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек.

По данным издания, в Польшу может быть направлено до тысячи новых солдат. Для них будет построен специальный тренировочный центр. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

Ожидается, что о достижении соответствующего соглашения будет официально объявлено во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон. Ранее Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.

При этом, отмечает издание, пока не до конца решен вопрос с финансированием увеличенной группировки.

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