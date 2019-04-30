США решили увеличить число военных в Польше

Польша договорилась с США об увеличении числа американских военных на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

«Сейчас мы обсуждаем детали. Мы находимся в хорошей точке, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом», — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. На данный момент в республике находятся около 4 тысяч американских военных.

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В январе эксперты отмечали, что Варшава не доверяет европейским государствам НАТО и хочет получить прямую военную поддержку от США.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск осенью 2018-го. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Ее предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов.

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