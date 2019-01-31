Объяснено желание Польши заиметь больше американских военных

Польша не доверяет европейским государствам НАТО и хочет получить прямую военную поддержку от США, полагают эксперты брюссельского аналитического центра Friends of Europe. Об этом сообщает Jane's.

Варшава обеспокоена возможной российской агрессией и не уверена, что европейские союзники смогут защитить страну, говорится в докладе Пола Тейлора «"Форт Трамп" или ничего». Эксперт отмечает, что Польша, как и многие другие европейские страны, в большей степени полагается на далекого союзника — США. В случае Варшавы это связано с недоверием к более крупным членам альянса — Франции и Великобритании, так как в 1939 году они отказались вступиться за нее во время вторжения нацистов.

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Беспокойство вызвано, в частности, присоединением Крыма к России и дестабилизацией ситуации на востоке Украины, а также кибератаками и установкой военных объектов в Калининграде. В то же время польских политиков волнует усиление влияния Германии на соседние страны.

Как отмечает Тейлор, сейчас в Польше находятся три тысячи американских военных — как от НАТО, так и на основе двусторонних договоренностей. Однако в Варшаве уверены, что только постоянное присутствие американцев и наличие военной базы в стране сможет сдержать Москву.

В ноябре 2018 года Госдепартамент США одобрил проект продажи вооружения Польше на 655 миллионов долларов.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Ее предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов.

В ответ Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.

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