США собрались вооружить Польшу на сотни миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил проект продажи вооружения Польше на 655 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в состав Министерства обороны США.

В рамках сделки Польша получит 20 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, 36 управляемых многоразовых ракетных систем, 9 управляемых ракет, 30 тактических ракетных систем, 20 пусковых установок, а также универсальные транспортные средства на колесах и запчасти для ракетных систем.

Польша планирует использовать полученное вооружение для предотвращения угроз. В США с помощью этой поставки также надеются улучшить национальную безопасность, укрепляя систему обороны страны-союзника НАТО.

После одобрения Госдепа проект поступит на рассмотрение в Конгресс. Конгрессмены должны дать окончательный ответ в течение 30 дней.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Базу предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов. В ответ на это Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.

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