Россия пригрозила Польше

Планы Польши разместить на территории страны американскую дивизию вынуждают Москву принимать ответные меры. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В этих условиях мы (...) должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сказал он. По словам Шойгу, намерения Польши контрпродуктивны, а также не способствуют стабильности и укреплению региональной безопасности.

Глава Минобороны подчеркнул, что Москва стремится к сотрудничеству в сфере безопасности и не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом.

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Накануне, 23 октября, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вопрос о размещении американского оружия в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) на территории его страны пока не обсуждался.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

В российском МИД отвергли возможность заключения нового ракетного договора и предупредили США об ответных мерах, не исключая, в том числе, их военно-технический характер.

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