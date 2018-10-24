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Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе

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Владимир Путин

Европа должна понимать, что поставит «собственную территорию под угрозу возможного ответного удара» со стороны Москвы, если согласится разместить ракеты США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии, передает «Интерфакс».

«Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора [РСМД], что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — сказал он.

По его словам, вряд ли Европу стоит доводить до такого состояния высокой степени опасности. «Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что хочет обсудить вопрос о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) лично с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Париже.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планы Польши разместить на территории страны американскую дивизию вынуждают Москву принимать ответные меры.

Трамп 20 октября заявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

В российском МИД отвергли возможность заключения нового ракетного договора и предупредили США об ответных мерах, не исключая, в том числе, их военно-технический характер.

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Предыстория: Россия пригрозила Польше
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