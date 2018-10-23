Москва отвергла возможность заключения нового ракетного договора

Москва не считает предпочтительным заключение в настоящее время нового Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 23 октября.

«Пока нет никаких даже горизонтов для того, чтобы появился какой-то новый документ. Здесь главное — это понять, возможен он или невозможен. А вот так вот сначала отказываться от документа, а потом уже говорить о гипотетически эфемерной возможности заключения нового — это весьма опасная позиция», — сказал Песков.

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Накануне, комментируя намерение США выйти из ракетного договора, представитель Кремля заявил, что это нанесет вред общемировой безопасности и стабильности.

Президент США Дональд Трамп призывает Россию и Китай заключить новую сделку. В российском МИД осудили намерение американской стороны и пообещали принять меры.

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