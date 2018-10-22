Россия захотела от США объяснений

Москва ждет от Вашингтона разъяснений по заявлениям американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я пока еще не видел решения президента США, я слышал о намерении, которое было объявлено, — заявил глава МИД. — Сейчас гадать на кофейной гуще не очень продуктивно, мы дождемся официальных разъяснений со стороны американских коллег».

По его словам, пока США не задействовали официальную процедуру выхода, передает РИА Новости. Свою позицию по договору Россия определит после получения информации от Вашингтона, «исходя не из намерений, а из четко выраженных решений», отметил Лавров.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

Министр также указал на то, что диалог требует профессионального, а не мегафонного обсуждения. В то же время он подчеркнул, что любое действие «будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета». «Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности», — сказал Лавров.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора ДРСМД. «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он.

В российском МИД предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!