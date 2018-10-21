НАТО указало на вину России в выходе США из ракетного договора

В НАТО полагают, что ответственность за решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на Москве, которая не соблюдает свои обязательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаб-квартиры военно-политического блока.

«На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызвали целый спектр сомнений», — указал собеседник агентства.

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Ранее в воскресенье, 21 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора ДРСМД. «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он.

В российском МИД предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.

Договор РСМД подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Соглашение не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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