Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора

МИД России предупредил об ответных мерах после заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, американцы действуют топорно и грубо, в одностороннем порядке выходя из международных соглашений — от ядерной сделки по Ирану до Всемирного почтового союза, и такие примеры множатся. «Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет», — сказал дипломат.

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«Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — подчеркнул он и добавил, что подобная политика США «вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности».

Замглавы МИД отметил, что в понедельник, 22 октября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Москву, где должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. «Рассчитываем получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД», — заявил Рябков.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД 20 октября и обвинил Россию и Китай в его нарушении. По его словам, американская сторона намерена развивать вооружение до тех пор, пока Москва и Пекин не согласятся на новую сделку. Окончательное решение еще не принято. О поддержке такого шага Вашингтона уже заявил Лондон.

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В начале мая Трамп сообщил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) и пообещал ввести санкции самого высокого уровня против Тегерана.

Договор РСМД подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Соглашение не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. После выхода Вашингтона из договора Тегеран объявил, что готовится увеличить мощности по обогащению урана.

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