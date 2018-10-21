Британия поддержала выход США из ракетного договора

Великобритания поддержит выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Вашингтон решится на этот шаг. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, пишет газета Financial Times.

Он подчеркнул, что США — «близкий и долгосрочный союзник» Великобритании, и королевство будет «абсолютно непоколебимо» в поддержке его позиции.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы этот договор продолжал действовать, но для этого требуются усилия двух сторон, а сейчас одна сторона его игнорирует. Именно Россия его нарушает, и именно России нужно навести у себя порядок», — заявил Уильямсон, добавив, что Москва «превращает в насмешку» соглашение.

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Президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД 20 октября и обвинил Россию и Китай в его нарушении. «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он. Однако, по словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, окончательное решение еще не принято.

Договор РСМД подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Соглашение не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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