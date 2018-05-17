Трамп решил ввести санкции против России из-за договора о ракетах

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения новых санкций в отношении России из-за якобы нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее постановление размещено на сайте Белого дома.

«Поручаю выполнить требования раздела 1244 (С) закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год», — указано в распоряжении. По этому пункту, президент представляет Конгрессу доклад с планом введения санкционных мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Москвой положений договора РСМД.

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В качестве мер воздействия Белый дом может блокировать все транзакции подпадающих под санкции лиц и компаний, не пускать их на территорию США, а также применять «иные уместные меры».

В июне 2017 года в МИД России заявляли, что тему исполнения Россией положений ДРСМД используют в США лишь как очередной повод для применения новых ограничений. «Складывается впечатление, что в Вашингтоне объявлен конкурс на изобретение поводов для антироссийских санкций. И тема договора о РСМД здесь, к сожалению, не является исключением», — говорил РИА Новости замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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