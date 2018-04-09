США захотели сталинского «бога войны»

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Американским военным необходима такая же мощная дальнобойная артиллерия, какая в настоящее время имеется в распоряжении российских, пишет Майкл Пек в The National Interest.

«Пентагон считает, что ему нужны ракеты, потому что его полевая артиллерия уступает российским пушкам, у которых дальность больше, чем у их американских коллег», — отмечает эксперт.

Пек ссылается на высказывание командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна, сделанное в марте 2018 года, в котором он заявил, что американским военным необходимы ракеты дальностью «499 километров и больше».

Такое оружие нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный СССР и США, в котором странам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров. США полагают, что Россия нарушила действующее соглашение, в связи с чем считают возможным не поддерживать его.

«Действительно, учитывая, что артиллерия исторически была, пожалуй, самой сильной стороной российских сухопутных войск (Сталин называл артиллерию "богом войны"), неудивительно, что Соединенные Штаты хотят иметь собственную мощную артиллерию», — заключает Пек.

Автор The National Interest отмечает, что одним из усилий Пентагона в создании нового оружия является программа OpFires, реализуемая Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США.

Начиная с 2014 года, после событий на востоке Украины и сирийской операции, Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении действующих ракетных соглашений, всякий раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.

Россия считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41. Они способны запускать не только противоракеты RIM-161 Standard Missile 3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

«Артиллерия — самый важный род войск. Артиллерия — бог современной войны. Артиллерия имеется во всех родах войск: в пехоте, в танках, на самолетах», — сказал Иосиф Сталин на приеме в честь выпускников военных академий 5 мая 1941 года.

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