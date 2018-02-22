США назвали условия отказа от ядерных крылатых ракет

США откажутся от ядерных боеголовок в крылатых ракетах морского базирования, если Россия будет соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер, передает РИА Новости.

«Если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать», — сказал он на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

Суфер рассказал, что США задумали оснастить крылатые ракеты ядерными боеголовками из-за того, что Москва якобы наращивает запасы нестратегического ядерного оружия. «Нам нужно было что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора», — оправдался он.

США 3 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину, в которой указано, что Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику.

Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!