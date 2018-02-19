Генсек НАТО нашел в России ядерные учения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия проводит ядерные учения. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Bild.

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«США установили, что Россия угрожает существованию договора РСМД и собирается разработать и испытать новую ракету средней дальности. Модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, Москва рискует развязать новую ядерную гонку в Европе», — заявил Столтенберг.

Последний ядерный взрыв в СССР был осуществлен 6 сентября 1988 года. За всю новейшую историю Россия ни разу не инициировала ядерных взрывов.

3 февраля была опубликована обновленная ядерная доктрина США, в которой указано, что Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику. Москва таким образом попытается надавить на европейцев для решения конфликта в свою пользу.

Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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