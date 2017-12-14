Москва отказалась выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в четверг, 14 декабря, глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не выходили из договоров по ПРО [противоракетной обороне], США вышли в одностороннем порядке. Теперь мы слышим разговоры о проблемах по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода США из этого договора. Тем более что по факту они уже вышли», — отметил Путин.

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По его словам, в данной тенденции нет ничего хорошего, но Россия отказываться от своих обязательств по международным договорам в области ограничений вооружений не собирается.

12 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона в 2018 году, который содержит статьи о противодействии приписываемым России нарушениям договора о РСМД. В законе говорится о праве США приостановить выполнение Договора о РСМД в целом или отказаться от применения ряда его статей в свете «нарушения его положений» Россией.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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