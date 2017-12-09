Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

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По утверждению журналистов, новые ограничительные меры направлены на недопущение выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Санкции же позволят «изменить экономические планы» российского правительства.

По мнению Белого дома, Москва нарушает соглашение, по которому обеим странам запрещается иметь и разрабатывать ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

Россия, в свою очередь, указывает на нарушения американской стороной в части ударных беспилотников и базирования разрешенных корабельных пусковых установок Mk-41 на суше, как это произошло в Румынии и Польше.

8 декабря заместитель госсекретаря США Томас Шеннон заявил, что США готовы прибегнуть к военным решениям по созданию системы ракет средней дальности в случае нарушения Россией договора РСМД. В Москве, в свою очередь парировали, что в случае выхода США из соглашения Россия подготовит более мощное оружие.