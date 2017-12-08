Россия подготовит мощное оружие против США

В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия подготовит более мощное оружие. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«России (...) есть чем ответить, наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск еще более мощное оружие», — отметил он. По мнению Бондарева, договор «является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника», и ранее «уберег мир от катастрофы».

Сенатор полагает, что США не имеют оснований для причисления российского тактического комплекса «Ока», на базе которого разработаны системы «Искандер», к запрещенному договором оружию.

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В военном бюджете США на 2018 финансовый год предусмотрено выделение средств на разработку, но не испытание, наземной ракеты средней дальности.

Договор о РСМД, носящий бессрочный характер, подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение запрещает странам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что ответом России на возможный выход США из договора о РСМД может стать возобновление производства модернизированных ракет «Курьер».

В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры из презентации, посвященной океанской многоцелевой системе «Статус-6». Согласно заснятым слайдам, эта система является оружием массового поражения.