США приготовились к военному противодействию России

США готовы прибегнуть к военным решениям по созданию системы ракет средней дальности в случае нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заместитель госсекретаря США Томас Шеннон рассказал газете «Коммерсантъ».

«Хотя мы по-прежнему стремимся к дипломатическому урегулированию вопроса о нарушениях Россией положений Договора, США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования», — сказал Шеннон.

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Он отметил, что в случае несоблюдения Россией положений Договора о РСМД и прекращении его действия в результате допущенных Россией нарушений, эти ракеты обеспечат защиту США и их союзников, а также компенсируют военный перевес России, которого Москва добивается путем создания запрещенных ракет, указал Шеннон.

«Как известно правительству Российской Федерации, Договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к владению, производству и проведению летных испытаний запрещенных систем», — заявил он.

«Мы готовы прекратить подобного рода разработки систем, запрещенных Договором о РСМД, если Россия вернется к полному и поддающемуся контролю соблюдению своих обязательств по Договору о РСМД», — заверил Шеннон.

Договор о РСМД, носящий бессрочный характер, подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение запрещает странам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.